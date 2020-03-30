Медведев выступил с обращением по поводу коронавируса – сразу после введения режима самоизоляции в Москве

30.03.2020, 0:06, Новости дня

Заместитель председателя Совета безопасности России и бывший президент Дмитрий Медведев обратился к россиянам по поводу коронавируса. Он призвал соблюдать самодисциплину и не поддаваться панике, но быть готовыми к разным сценариям развития ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе к худшим.

По словам Медведева, ситуация с эпидемией коронавируса крайне серьезная: “Сейчас кому-то может показаться, что происходящее – какая-то игра, кино, наподобие такого голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит, – это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации”.

Медведев призвал быть готовы к “разным сценариям” развития болезни:

“Неблагоприятный сценарий распространения коронавируса потребует более жестких мер, а чтобы этого избежать, надо прислушаться к президенту и проявить самодисциплину”, – заявил он. Медведев призвал не поддаваться желанию провести начавшуюся нерабочую неделю так, “будто это обычные каникулы”. Покидать квартиру или дачу, по его словам, россияне должны только в случае крайней необходимости.

Медведев также признал, что пандемия приведет к экономическим трудностям в России, которые “уже чувствуют многие страны мира”. “Россия столкнулась с двойным шоком – к вирусу добавилось падение нефтяных котировок”, – напомнил зампред Совбеза.

В заключение своего четырехминутного видеообращения он заверил, что Россия нынешнюю эпидемию преодолеет: “Любая эпидемия имеет свой жизненный цикл: она зарождается, растет и уходит. Уверен, что вместе мы сможем преодолеть все проблемы и выйти из этой ситуации победителями”.

Дмитрий Медведев возглавлял правительство РФ с 2012 года, а с 2008 по 2012-й занимал пост президента России – в то время Владимир Путин возглавлял правительство после двух президентских сроков. Медведев ушел в отставку 15 января 2020 года – по его собственным словам, это сделано на фоне масштабных предложений Путина об изменении Конституции, о которых тот объявил во время послания Федеральному собранию. После отставки Медведев был назначен в Совбез, но публично практически не выступал.

Тем не менее, его обращение появилось менее чем через час после того, как власти Москвы и Подмосковья ввели в столице режим “самоизоляции” жителей, обязав людей находиться дома и не выходить на улицы. Режим чрезвычайной ситуации, который бы ограничивал передвижения граждан, при этом в регионе введен не был. Президент РФ Владимир Путин о ситуации с коронавирусом в последние дни также ничего не заявлял: его последнее обращение на эту тему лишь объявило неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.

В России, по данным на вечер 29 марта, 1534 заразившихся и 8 умерших, 64 человека излечились. Только за последние сутки число инфицированных увеличилось на 270.

По распоряжению мэра Сергея Собянина в Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей города независимо от возраста. Аналогичные меры вводятся и в Московской области.