Лидер демократов в округе Миссури умер от коронавируса

30.03.2020, 9:06, Новости дня

КЛИНТОН, МИССУРИ – Лидер Демократической партии в западном Миссури скончался в воскресенье после заражения коронавирусом COVID-19, в то время как число подтвержденных случаев инфицирования в штате превысило 900, а число умерших достигло 12.

О смерти Уильяма Граймса, председателя отделения Демократической партии в округе Генри, сообщила в Твиттере председатель партии в Миссури Джин Питерс Бейкер. Ранее медицинский центр округа Генри в Клинтоне, расположенном примерно в 100 километрах от Канзас-Сити, объявил о смерти мужчины, которому было за 70.

«Нам будет не хватать, тебя, [Уильям], – написала Питерс. – Звезды больше не будут сиять так ярко».

Питерс сообщила, что ветеран ВМС Граймс принимал активное участие в кампаниях в восточном и центральном Миссури. Он также баллотировался в Палату представителей Миссури в 2014 и 2016 годах.

Как сообщает газета Kansas City Star, Граймса сначала госпитализировали в Клинтоне, но затем, 8 марта, перевели в канзасскую больницу. О положительном результате теста на коронавирус было сообщено 13 марта, но это был один из первых подтвержденных случаев в штате.

Его смерть стала одним из двух летальных исходов, о которых сообщил в воскресенье миссурийский департамент здравоохранения и услуг для пожилых людей. Каких-либо подробностей о втором умершем не сообщается.

По данным департамента, число подтвержденных случаев коронавируса в Миссури с субботы увеличилось на 65, достигнув 903, но прирост на 8 процентов был значительно ниже, чем прирост на 25 процентов в субботу и средний ежедневный прирост в 45 процентов за последнюю неделю.

У большинства людей новый вирус вызывает лишь слабые или умеренные симптомы, такие как кашель и повышение температуры, которые проходят через две-три недели. Однако у других, особенно у пожилых и пациентов с уже существующими проблемами со здоровьем, вирус может вызвать более серьезные заболевания, включая пневмонию, и инфицирование может закончиться летальным исходом.

Тем временем, коронавирус был выявлен уже у третьего полицейского в районе Сент-Луиса, который помещен в изоляцию.

Департамент полиции Сент-Луиса сообщил в субботу, что один из его офицеров заразился, но ведомство полагает, что это произошло не в то время, когда он выполнял служебные обязанности. Других подробностей департамент не сообщил.

Полиция округа Сент-Луис сообщила, что соответствующие рабочие участки и автомобили были тщательно продезинфицированы, и им неизвестно о других случаях заболевания, связанных с ее офицерами.

У двух офицеров дорожного отдела городской полиции Сент-Луиса также выявлен коронавирус.

Кроме того, спортивный комментатор бейсбольной команды St. Louis Cardinals Джим Эдмондс сообщил, что он прошел тестирование на коронавирус, после того как попал в отделение скорой помощи. Газета St. Louis Post-Dispatch сообщила, что 49-летний бывший аутфилдер сказал, что у него диагностирована пневмония, и он ожидает результатов других анализов.