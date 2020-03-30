 

Футболист “Астон Виллы” призвал фанатов сидеть дома и разбил свою машину в ДТП

30.03.2020, 8:55, Новости дня

Капитан английского футбольного клуба "Астон Вилла" Джек Грилиш призвал болельщиков не покидать дома из-за карантина, связанного с коронавирусом COVID-19, а затем разбил свой внедорожник в ДТП.

В воскресенье футболист записал "сториз" в Instagram c призовым сидеть дома. После этого отправился к другу в гости, где провел всю ночь, несмотря на карантин.

A short story involving Jack Grealish pic.twitter.com/V8Rqg05Lsj

— DaX (@DaX_Utd) March 29, 2020

"Это было невыносимо, их вечеринка шла всю ночь, – сообщил один из соседей. – Шум прекратился в районе восьми часов, а после этого произошла серия столкновений ", – подытожил один из жителей района.

По данным The Sun, Джек проехал чуть больше 150 метров, а затем врезался на своем Range Rover, стоимостью 80 тысяч фунтов стерлингов, в припаркованные автомобили. В ходе столкновения футболист повредил два "Мерседеса" за 30 и 20 тысяч фунтов стерлингов. После этого полузащитник врезался в железное ограждение. На место ДТП была вызвана полиция.

Aston Villa are looking for Jack Grealish as police hunt for the driver of a white Range Rover that crashed into parked cars before being abandoned https://t.co/ciPo9cxEEZ

— MailOnline Sport (@MailSport) March 29, 2020

Грилиш – воспитанник "Астон Виллы", за которую провел почти всю свою карьеру. На счету 24-летнего игрока в текущем сезоне 31 матч во всех турнирах, девять голов и восемь результативных передач.



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