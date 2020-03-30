В красноярской больнице коронавирусом заразилась медсестра

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30.03.2020, 8:55, Новости дня

В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом. Она ухаживала за заболевшими в городской Больнице скорой медицинской помощи. Теперь женщина сама нуждается в помощи. Для уточнения диагноза повторный тест отправили в новосибирскую лабораторию, передает ГТРК "Красноярск".

Сейчас на дежурстве в БСМП находятся 85 медработников. Там же курс лечения от COVID-19 проходят 9 человек, еще столько же ожидают результатов анализов. Три счастливчика уже выписались. В общем сложности под наблюдением в регионе находятся более 9 тысяч человек.

Напомним, после объявления вынужденного карантина в Красноярске на домашний режим и удаленку перешли далеко не все. Медучреждения и персонал клиник продолжают работать. Как и органы власти всех уровней. Также в прежнем режиме открыты аптеки и банки. Продолжает работать общественный транспорт.

Суды работают только по мере пресечения, а все назначенные заседания перенесены. На период карантина будут рассматривать только дела повышенной важности, например, уголовные дела. Иски и документы можно подать через официальный сайт краевого суда.

Авиакомпания "НордСтар" отменила рейсы из Норильска, за исключением перелетов в Москву и Красноярск. Вылеты в другие города временно приостановлены.

Текст:

ГТРК "Красноярск"



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