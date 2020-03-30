Мнение: Как эпидемия отменяет демократию

30.03.2020, 8:53, Разное

Главнейший институт демократии – выборы – под угрозой во многих западных странах – от Польши до США. Это такой момент истины: что важнее – демократия сама по себе или все же жизни людей.

Срыв политических выборов – это не эпизод в лучших традициях постапокалипсиса. Казалось бы, чтобы они не прошли в успешной и респектабельной стране, нужен только конец света. Все фантастические сюжеты на наших глазах становятся реальностью: пандемия коронавируса фактически лишила ряд государств возможности провести голосование в привычном формате и в запланированный срок. Весной попали под удар избирательные кампании в Европе. До американских выборов главы государства еще есть время, и это хорошо – отмена выборов в США грозит намного большими волнениями, которые неминуемо заденут мировую экономику.

Начнем с законодателей политической моды. В Великобритании местные выборы назначены на май, но избирком сразу посоветовал их перенести. Это при том, что Борис Джонсон долгое время утверждал, что нет поводов для паники, а потом внезапно поменял свою точку зрения.

В итоге премьер-министр Великобритании отметил, что пока региональные выборы перенесены на май 2021 года. Это решение явно принесет пользу правящей Консервативной партии. Лейбористы в местных советах пользуются намного большей популярностью. Для тори же борьба с коронавирусом – это вызов, продленный на год. Если власти выправят ситуацию с пандемией, то это явно добавит им очков. Если же нет… Социал-демократы могут запасаться попкорном, и пока – Лейбористская партия увеличивает свой рейтинг.

Прогноз: консерваторы худо-бедно сохранят большинство в муниципалитетах, если Борис Джонсон будет действовать более осторожно.

До американских выборов, которые запланированы на 3 ноября, времени еще предостаточно. Впрочем, расклад уже понятен, и он совершенно не выгоден для Дональда Трампа. Ответственность за эпидемию неизбежно возложат на президента США, равно как и последствия для американской экономики. Что может спасти Дональда Трампа? Только ухудшение пандемической и экономической ситуации во всем мире, на фоне которого США будут в выигрышном положении. Если пандемия к ноябрю угаснет, то повлияет на выборы, несомненно, положение дел на нефтяном рынке.

Как это ни кощунственно, чем масштабнее разыграется пандемия в Европе, тем более это на руку Дональду Трампу – от падения европейской экономики напрямую зависит его рейтинг.

Возвращаемся в Европу. Во Франции первый этап муниципальных выборов состоялся с рекордно низкой явкой в 44%. Однако 16 марта в стране объявили ЧС, так что второй тур отложен до 21 июня. Эммануэль Макрон перестраховался дважды: сначала проведя первый тур (как это демократическая страна может ударить в грязь лицом?), а затем отложив их на три месяца. В день голосования объединение медработников Le Collectif inter-hôpitaux призвало французов не ходить к избирательным урнам и тем самым «помочь реанимациям». Макрону следует как можно дальше оттягивать второй тур. Его партия проиграла на выборах в большинстве крупных городов Франции и результат для «маршистов» (так называют политсилу действующего президента) может быть катастрофичным.

Парламентские выборы в Сербии, назначенные на 26 апреля, конечно, не чета британским и американским гонкам, но сегодня можно с уверенностью говорить, что сербская кампания также будет перенесена. Ранее оппозиционный «Союз за Сербию» сообщил, что будет бойкотировать выборы в парламент, но, похоже, что бойкот в карантинных условиях закончится полным провалом. Они обвиняют президента в нарушении конституции.

«Мы пережили бомбардировки, что нам может сделать какой-то вирус», – общее настроение пожилых сербов, являющихся основой электората президента Александра Вучича. Глава государства, впрочем, пока рассматривает перенос выборов всего-то на 5-15 дней. То ли сербы до сих пор относятся к пандемии несерьезно, то ли Вучичу необходимо провести голосование в любых условиях, но именно в 2020-м, чтобы минимизировать риски бойкота выборов. Возможно, даже снизят порог явки. Европарламент по-прежнему считает, что в Сербии нет условий для проведения честных выборов, поэтому Вучичу придется работать еще и в этом направлении.

В отношениях ЕС и Сербии наступит еще большее похолодание, но если выборы удастся провести в мае, у Вучича есть шансы увеличить рейтинг.

Отложила выборы в парламент и Северная Македония. Досрочные выборы, которые были запланированы на 12 апреля, перенесены на неопределенный срок. Напомним, в середине февраля парламент Северной Македонии проголосовал за самороспуск. Дело в том, что Северная Македония является кандидатом на вступление в ЕС. На фоне возможного недовольства граждан власти Северной Македонии перенесли парламентские выборы с конца года на апрель. Сейчас можно забыть о евроинтеграции: македонцы однозначно просто потеряют время. Если Северная Македония решится на удаленное голосование посредством интернета, то это вряд ли одобрит население, да и не факт, что Евросоюз воспримет его позитивно.

Македонцев ожидает серьезный экономический и политический кризис, все переговоры с ЕС заморозят как минимум до конца 2020 года.

В Польше назревает внутриполитический кризис. Премьер Польши Матеуш Моравецкий считает, что президентские выборы в стране должны состояться, как запланировано, 10 мая, несмотря на эпидемию коронавируса. Спикер Сейма Эльжбета Витек также заверила, что планов переноса выборов на другой срок нет и государство приложит все усилия, чтобы выборы проходили своевременно и с соблюдением стандартов безопасности. Сейчас сложно предположить, какой будет ситуация в стране в мае, и на руку ли действующему президенту Польши Анджею Дуде «пир во время чумы». Все кандидаты, включая Дуду, информировали об отмене встреч с избирателями, предвыборная кампания фактически заморожена.

Если выборы в Польше все же состоятся, то Анджей Дуда останется у руля на второй срок – ситуация для сохранения власти до начала кризиса более чем удобная.

СМИ как обычно раздувают из мухи слона, говоря, что демократия в случае переноса выборов под угрозой. В Южной Корее, например, намеченные на 15 апреля всеобщие выборы тоже пройдут в срок, а больные или находящиеся на карантине смогут голосовать, не посещая избирательных участков. Выход есть всегда, но не стоит забывать, что на кону – жизни людей и возможность массового заражения. Сейчас именно западный мир поставлен перед фактом: либо потворствовать пандемии, либо переносить выборы.

И тут становится понятно, что демократия – это не ценность сама по себе. Когда выбор между демократией и человеческими жизнями – решение становится очевидным как-то само собой.

Это и есть новая политическая реальность.