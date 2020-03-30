 

Открыт предзаказ на самый дорогой в мире смартфон 8848 Titanium M6 5G

30.03.2020, 8:53, Разное

Китайские потребители могут сделать предзаказ на самый дорогостоящий в мире флагманский смартфон 8848 Titanium M6 5G. Стоимость устройства из брендовых материалов достигает 2800 долларов и выше.
На планете уже стала нормой большая цена флагманов, за которые компании просят не менее 1000 долларов, но некоторые фирмы по-прежнему удивляют. Это удалось фирме 8848, инженеры которой создали смартфон Titanium M6 5G, выполненный с концепцией, выработанной на прежних моделях: имеется процессор Qualcomm Snapdragon 865 и «лакшери» материалы.

Гаджет может порадовать наличием шестидюймовым дисплеем AMOLED на лицевой стороне и еще одним экраном на тыльной, его диаметр 1,19 дюйма, аккумулятор емкостью 4380 мАч, беспроводную зарядку, основную тройную камеру с главным датчиком на 100 Мб.

Такие параметры присутствуют в смартфонах других брендов, но 8848 изготавливает свои устройства из очень дорогих материалов. Например, корпус стандартной версии с 8/256 Гб памяти выполнен из кожи и титанового сплава, такой Titanium M6 5G стоит 1800 долларов. Еще 2800 долларов придется отдать за смартфон с сапфиром, воловьей кожей и бриллиантом, титановым сплавом с позолотой и синтетическим рубином. Топ-модель была разработана с применением аналогичных материалов и добавлением крокодильей кожи.



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