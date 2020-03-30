Мурманская область перешла на режим самоизоляции

30.03.2020, 8:48, Новости дня

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение о переходе Мурманской области в режим самоизоляции.

«С 12.00 30 марта режим «сидим дома» распространяется на всех граждан. Специальные меры рекомендуется соблюдать для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса на территории Заполярья», – передает РИА «Новости» сообщение штаба.

Рекомендуется ограничить передвижение граждан по территории области, исключение составляют: выход на работу (если работодатель не перешел на дистанционный режим); поход за продуктами или лекарствами в ближайшие магазин и аптеку; вынос мусора; обращение в больницу за экстренной помощью (при наличии угрозы жизни и здоровью); выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.

«Гражданам, вышедшим на улицу, нужно стараться соблюдать между собой дистанцию в 1,5 метра», – добавили в оперштабе.

С субботы в России вводится ряд ограничений, которые должны способствовать борьбе с коронавирусом.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что общественная солидарность позволила власти принять адекватные разумные меры защиты от распространения вируса.

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