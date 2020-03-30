В Нью-Йорке заявили о нехватке врачей и аппаратов ИВЛ

30.03.2020, 8:48, Новости дня

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что запасов медикаментов, необходимых для борьбы с коронавирусом, хватит в городе лишь до конца недели, особенно наблюдается нехватка аппаратов для искусственной вентиляции легких.

«У нас достаточно запасов на неделю, считая с сегодняшнего дня, кроме аппаратов для искусственной вентиляции легких. Нам требуется как можно скорее по крайней мере несколько сотен таких устройств», – передает ТАСС со ссылкой на SNC слова Ди Блазио.

«Остальных средств для борьбы с коронавирусом у нас пока достаточно до следующего воскресенья. Однако к этому дню, 5 апреля, нам потребуются новые поставки, и особенно это касается как раз аппаратов для искусственной вентиляции легких. Все больше проблем также с обеспеченностью больниц медицинским персоналом», – сказал он.

Для лечения заразившихся коронавирусом используется ряд медицинских препаратов. Кроме того, для предотвращения заражения постоянно необходимы маски, перчатки, средства дезинфекции.

Напомним, США вышли в лидеры по числу заразившихся коронавирусом, число случаев заражения коронавирусом растет там вдвое быстрее, чем в мире в целом.