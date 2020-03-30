 

В Мексике госпитализирован оперный певец Пласидо Доминго, зараженный COVID-19

30.03.2020, 8:30, Разное

В Мексике госпитализирован оперный певец Пласидо Доминго. У него начались осложнения из-за коронавируса, который был подтвержден ранее.
Как известно, 79-летний певец с температурой и кашлем обратился к медикам 22 марта. Проведенный тест показал наличие у него COVID-19. На данный момент Пласидо Доминго госпитализирован, но его представитель рассказал о том, что звезда мирового уровня все-таки идет на поправку.

На сегодняшний день пандемия коронавируса затронула большинство стран мира, хотя и еще есть места, где не зафиксированы случаи заболевания. При этом в некоторых странах, таких как США, Италия, Испания, Франция и другие, ситуация очень тяжелая. Там за сутки люди умирают сотнями, а в Нью-Йорке начали размещать временные морги, чего не было с момента катастрофы 11 сентября 2001 года. В тоже время Китай, где был эпицентр заболевания и смертности, уже объявил об окончании эпидемии. там выздоровели 93% заболевших.



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