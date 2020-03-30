Умерла готовившая Гагарина к полету врач

30.03.2020, 8:30, Новости дня

Ведущий специалист Института медико-биологических проблем РАН Адиля Котовская, участвовавшая в отборе первого отряда космонавтов и подготовке Юрия Гагарина к полету, ушла из жизни, сообщили в пресс-службе института.

«Адиля Равгатовна скончалась накануне», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Она родилась 22 октября 1927 года в Самарканде. Принимала участие в запусках собак на геофизических ракетах, их парашютной подготовке перед полетом в космос, обеспечивала подготовку и запуск в космос 3 ноября 1957 года первого животного – собаки Лайки, а впоследствии и других собак.

Котовская принимала участие в отборе и подготовке к полетам первого отряда космонавтов, включая подготовку к старту Юрия Гагарина, а затем и других космонавтов.

Как уточнили в пресс-службе, Котовская до последнего времени продолжала трудиться в институте.