 

Стали известны результаты теста на коронавирус Игоря Николаева

30.03.2020, 8:30, Разное

Игорь Николаев на своей странице в Instagram сообщил, что у него не подтвердили коронавирус. Он выложил фото справки об анализе.
Его ранее госпитализировали с симптомами тяжелого заболевания в Коммунарку, где лежат все инфицированные COVID-19. Николаев сдал тесты и ждал результата. Сейчас же он всех поблагодарил за заботу, переживания и поддержку. О своей состоянии певец ничего не сообщил, а также на данный момент не известно, когда его выпишут.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.03 / Новая версия смартфона Meizu 16T готовится к продаже

08.03 / Учёные: Чрезмерное использование компьютера и смартфона провоцирует переутомление мозга

23.02 / Мнение: О грозной опасности для всего прогрессивного человечества

17.03 / Lenovo выпустит компактный 13-дюймовый ноутбук за 845 долларов

04.03 / Максим Галкин связывает проблемы со здоровьем Аллы Пугачевой с поездкой в Чернобыль

07.02 / Мнение: Кто не успел, тот и сел

20.02 / Российский мэр уволился из-за критики граждан

24.03 / Николай Басков пообещал устроить Александру Буйнову жаркую вечеринку

05.03 / Врачи назвали необходимые продукты-заменители в период Великого поста

08.03 / Ученые: Все цвета радуги помогают мозгу при настройке биоритмов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска