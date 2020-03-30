Стали известны результаты теста на коронавирус Игоря Николаева

30.03.2020, 8:30, Разное

Игорь Николаев на своей странице в Instagram сообщил, что у него не подтвердили коронавирус. Он выложил фото справки об анализе.

Его ранее госпитализировали с симптомами тяжелого заболевания в Коммунарку, где лежат все инфицированные COVID-19. Николаев сдал тесты и ждал результата. Сейчас же он всех поблагодарил за заботу, переживания и поддержку. О своей состоянии певец ничего не сообщил, а также на данный момент не известно, когда его выпишут.