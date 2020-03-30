Люди в Черном – оборотни!

30.03.2020, 8:16, Разное

При упоминании Людей в Черном у большинства людей сразу появляются ассоциации с фильмом, где снялись Уилл Смит и Томми Ли Джонс – это кино в самом деле получилось успешным.

Но те, кто интересуется паранормальными явлениями хорошо знают, что реальные Люди в Черном не особо похожи на киношных, они куда более загадочны и опасны (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Считается, что они приходят к тем, кто заметил НЛО или стал жертвой похищения пришельцев и просят их помалкивать о пережитом. Представляется, что они члены некой секретной правительственной организации, которая следит, чтобы правда о пришельцах не вышла наружу.

Однако некоторые уфологи уверены в том, что они не только не правительственные агенты, но даже и не люди вообще.

У женщины по имени Полин встреча с Человеком в Черном произошла в октябре 1973 года, когда она жила в Пасадене, штат Калифорния. В те годы по всему США проходила особо крупная волна наблюдения НЛО и Полин стала очевидцем НЛО когда отправилась в поход в горы однажды в воскресенье.

Она внезапно заметила в небе над головой летающий серебристый диск, который завис над ней на высоте 50-60 футов (15-18 метров) и пораженная увиденным Полин застыла с открытым ртом, смотря на него. Через несколько секунд блюдце резко сорвалось с места и на очень большой скорости скрылось из вида.

Полин тут же повернула обратно домой, а потом возбужденно пояснила обо всем своей семье, но больше никому. Однако кто-то еще все равно узнал об этом. Три дня спустя в дом Полин постучался странный посетитель. Это был очень худой, почти истощенный до костей, пожилой мужчина в черном классическом костюме и черной фетровой шляпе по моде 1950-х годов.

Выглядел он очень бледно и казался больным, однако когда Полин заметила его, то словно испытала влияние гипнотизера. Под этим влиянием женщина пригласила старика в дом, а сама отступила к дивану, при этом почему-то ощущая сильный, совершенно ледяной, холод.

Старик подошел очень близко к Полин и, будучи выше ее ростом, навис над ней и в недвусмысленных словах предупредил, чтобы она никому на свете не рассказывала о своей встрече с НЛО.

Потом Человек в Черном повернулся и пошел к двери. Когда дверь за ним закрылась, Полин ощутила, что пропал гипнотический контроль и все стало нормальным. Она сразу же побежала к двери, распахнула ее, чтобы высказать этому старику то, что хотела, но за дверью человека в черном костюме уже не было.

Вместо него рядом с порогом стояла БОЛЬШАЯ ЧЕРНАЯ СОБАКА с ярко-красными глазами. Она обернулась на Полин, зарычала и дернулась в ее сторону, но потом стала бродить по ее двору. Давящая негативная атмосфера при этом оставалась на месте, Полин хорошо ощущала ее.

Внезапно откуда-то с визгом тормозов на дороге у дома Полин остановился черный Кадиллак, выглядевший так, словно ему по меньшей мере несколько десятков лет. В этом, правда, уже не было ничего зловещего. Люди в Черном, как правило, всегда ездят на подобных машинах.

Застывшая на крыльце Полин с изумлением смотрела, как в Кадиллаке приоткрылась задняя зверь и большая черная собака заскочила внутрь машины. После этого Кадиллак скрылся на большой скорости.

Сейчас Полин уже сама пожилая женщина и она решила, что в наши дни она наконец сможет рассказать другим людям об этом случае. В 2013 году она поведала обо всем американскому уфологу Нику Редферну, который обнаружил странную связь между ее стариком-оборотнем и большими черными собаками с красными горящими глазами, которых время от времени видят в Британии. Эти собаки, согласно легендам, тоже могут менять форму и превращаться в людей.

И, наконец, есть еще один случай, когда Людей в Черном тоже застали за изменением формы. В 1987 году некая семья Максвелл (фамилия изменена) поехала на неделю отдохнуть в округ Сан-Франциско, а точнее в Мерло-Парк. На обратном пути они ехали по знаменитому шоссе Калифорния 101, на котором открывается красивейший панорамный вид на Тихий Океан.

Они ехали ночью, когда шоссе было менее нагруженным, чтобы быстрее доехать до дома. Вдруг все четверо членов семьи увидели в небе необычный ярко-зеленый светящийся шар, который спустился вниз и далее преследовал их автомобиль на протяжении нескольких миль, держась на высоте около 20 метров.

Встреча эта не была пугающей, скорее очень любопытной и все члены семьи были сильно удивлены и заинтригованы этим явлением. Далее они благополучно доехали до дома. Но уже на следующий день все стало приобретать куда более пугающий вид.

Один из детей-подростков семьи – девушка – как раз сидела на крыльце своего дома и слушала музыку в своем плеере, когда заметила как на тротуаре напротив дом возник странный человек в полностью черном костюме и лишь рубашка у него была белая. На нем даже были черные перчатки, несмотря на жаркий день. Человек стоял и странно ухмылялся, а когда девушка посмотрела на него, он взглянул прямо на нее.

Девушка тут же забежала в дом и пояснила о человеке своему отцу, но когда они оба вышли наружу, там уже никого не было. На этом история не закончилась, в ту же ночь эта же девушка заметила странный сон, который возможно и не был сном. Рядом с ее кроватью она заметила того же человека в черном костюме. Он точно также просто стоял, зловеще ухмылялся и смотрел на нее лежащую. Девушка проснулась от страха и вся в поту. На часах было 3:00.

На следующую ночь тот же самый сон заметил младший брат девушки, а спустя еще два дня их родители посещали местный супермаркет и заметили, как неподалеку от них в проходе между полками стоит Человек в Черном и просто смотрит на них. Когда мужчина решил подойти к нему и "разобраться", то этот человек внезапно куда-то пропал.

На следующую ночь мистер Максвелл проснулся от звуков, похожих на то, словно кто-то скребется когтями во входную дверь. Он решил, что там какое-то животное, возможно дикое, и предпринял попытку рассмотреть что там за животное. Он вышел через заднюю дверь и осторожно прокрался вдоль стены через узкий проход к передней части дома.

Там он со страхом увидел, что никакого животного на их крыльце нет, но вместо него там на корточках сидит мужчина в черном (тот же самый) и двигает руками у двери так, словно кошка царапает деревянную поверхность.

Мистер Максвелл почему-то не придумал ничего более умного, как просто взять и громко крикнуть в сторону этого человека, после чего Человек в Черном поднялся во весь рост и оказалось, что он в высоту метра два не меньше.

Пару мгновений он смотрел на мужчину, а потом в один миг обернулся черным волком или собакой и на скорости убежал в ночную темноту, оставив мистера Максвелла ужасно испуганным и в состоянии шока. К счастью, больше с семьей Максвелл ничего странного не происходило.