 

Экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Орёл» поместили на карантин

30.03.2020, 8:16, Разное

26 мартa 2020  | Мурманская область  | Би-порт |

Один из гражданских специалистов подлодки контактировал с заражённым коронавирусом

На атомном подводном ракетном крейсере «Орёл», который базируется на Северном флоте установили карантин для всего экипажа. Об этом «Би-порту» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Причиной карантина стало контактирование гражданского специалиста, который прибыл на подлодку в рамках командировки. Предположительно, он находился на одном борту с человеком, у которого предварительно подтвердился коронавирус. Кроме экипажа «Орла» под карантин попали экипаж соседней подлодки и плавмастерская.

На текущий момент в Мурманской области зафиксирован один подтверждённый и три предварительно подтверждённых случая заражения коронавирусом.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Мнение: Типажи

25.02 / Присяжные признали продюсера Харви Вайнштейна частично виновным…

26.03 / Вирусный маркетинг

18.02 / Мнение: Сомнения

06.03 / Мнение: Пострадали на греческих фронтах

06.03 / Екатерина Гордон поздравила Жорина и Пригожина с наступающим 8 марта

10.03 / Адвокат Аксенова отметила, что мужчины и женщины становятся инициаторами разводов в равной степени

13.02 / Мнение: Гентские подделки: продолжение

25.03 / Мнение: Ура, у нас каникулы!! Кредитные?!

23.03 / Политика: Стабильность смягчит прохождение России через кризис

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска