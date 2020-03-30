Экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Орёл» поместили на карантин

30.03.2020, 8:16, Разное

26 мартa 2020 | Мурманская область | Би-порт |

Один из гражданских специалистов подлодки контактировал с заражённым коронавирусом

На атомном подводном ракетном крейсере «Орёл», который базируется на Северном флоте установили карантин для всего экипажа. Об этом «Би-порту» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Причиной карантина стало контактирование гражданского специалиста, который прибыл на подлодку в рамках командировки. Предположительно, он находился на одном борту с человеком, у которого предварительно подтвердился коронавирус. Кроме экипажа «Орла» под карантин попали экипаж соседней подлодки и плавмастерская.

На текущий момент в Мурманской области зафиксирован один подтверждённый и три предварительно подтверждённых случая заражения коронавирусом.