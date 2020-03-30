Заразившаяся коронавирусом модель рассказала о странном звуке из легких

30.03.2020, 8:16, Новости дня

Заразившаяся коронавирусом парижская модель 30-летняя Интан Клемент рассказала, что при дыхании ее легкие стали издавать странный звук.

Она рассказала, что в середине марта, несмотря на появившийся легкий кашель, поехала с друзьями кататься на лыжах. Когда модель вернулась с горнолыжного курорта Валлори, расположенного в 670 километрах от Парижа, ее самочувствие ухудшилось: ей стало трудно дышать, а кашель усилился, передает РИА «Новости» со ссылкой на Yahoo News Australia.

По словам Клемент, из ее легких при дыхании стал доноситься странный звук. Тогда она по видеосвязи связалась с врачом. Медик предположил, что пациентка простудилась, и порекомендовал ей принимать парацетамол.

20 марта Клемент решила обратиться за медпомощью очно. После этого было установлено, что она заразилась коронавирусом. Девушку госпитализировали.

По данным ВОЗ, общее число заразившихся коронавирусом в мире составило 634 тыс. 835 человек, число жертв приблизилось к 30 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.