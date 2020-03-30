Серийное производство двигателей ПД-14 началось в России

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30.03.2020, 8:16, Новости дня

Серийное производство двигателей ПД-14 для среднемагистрального лайнера МС-21 стартовало в России, сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

«Если же говорить про ПД-14, то его серийное производство уже началось. В январе 2020 года на иркутский авиазавод уже поставлены первые изделия для установки на новейший российский самолет МС-21», – передает РИА «Новости» слова Евтушенко.

Он рассказал также, что процесс вхождения Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в Ростех завершен.

«Безусловно, событием номер один в прошлом году стала интеграция в наш состав ОАК. Совокупно авиационный кластер вместе с ОАК, ОДК и т.д. приносит корпорации 44% всей выручки – более 770 миллиардов рублей. С вхождением ОАК в состав Ростеха мы становимся одной из ведущих авиастроительных корпораций в мире. Включение ОАК в «Ростех» завершено, но остается ряд мероприятий, которые будут завершены в рабочем порядке в ближайшее время», – сказал Евтушенко.

Напомним, в конце декабря глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что пассажирский МС-21 с российским двигателем ПД-14 может быть сертифицирован в 2022 году.



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