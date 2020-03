Календарь: 30 марта – День Ивана Сусанина

30.03.2020, 8:16, Новости дня

407 лет назад костромской крестьянин Иван Сусанин совершил свой подвиг, воспетый историками и поэтами.

Известно, что в начале весны 1613 года нареченный царем юный Михаил Федорович Романов со своей матерью инокиней Марфой Романовой находились в вотчинном селе Домнино Костромского уезда. Сюда в марте подошел военный польско-литовский отряд с целью разыскать молодого царя и убить его.

В годы Смутного времени решался вопрос о независимости и самом дальнейшем существовании Московского государства. Русь стояла на пороге национальной катастрофы: закончилась династия Рюриковичей, погибла семья Годуновых, самозванцы захватили власть, крестьяне поднимали бунты, польско-литовская интервенция…

Иван Сусанин согласился показать полякам дорогу к месту проживания Михаила Романова, увлекая их в противоположную сторону, одновременно отправив своего зятя Богдана Сабинина в Домнино предупредить о грозящей опасности. Благодаря этому Михаил Федорович с матерью успели бежать в Кострому и укрыться за стенами Ипатьевского монастыря. Поляки же, догадавшись об обмане Сусанина, подвергли его жестоким пыткам и убили, изрубив саблями. Местом гибели героя считают Исуповское болото, пересохшее к настоящему времени.

Легендарному подвигу посвятил Михаил Глинка знаменитую оперу «Жизнь за царя». В Костроме стоит памятник Ивану Сусанину, воздвигнутый в 1967 году напротив спуска к Волге. Один из районных центров Костромской области носит название Сусанино.

События дня:

1791 г. – Национальное собрание Франции ввело определение метра: одна сорокамиллионная часть длины парижского меридиана.

1814 г. – союзные войска (главным образом русские корпуса) антинаполеоновской коалиции (России, Англии, Пруссии и др.) взяли штурмом Париж, тем самым положив конец Наполеоновским войнам.

1856 г. – Крымская война закончилась подписанием в Париже представителями России, Великобритании, Франции, Турции, Сардинии, Австрии и Пруссии мирного договора. Турция в обмен на Севастополь и другие крымские города, взятые союзными войсками, получила город Карс, Молдавское княжество – часть Южной Бессарабии и устье Дуная.

1970 г. – на экраны вышел фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни».

Именинники:

Александр, Алексей, Виктор, Ирина.

Родились:

Винсент Ван Гог (1853 – 1890 гг.) – голландский живописец.

Эрик Клэптон (1945 г.) – английский гитарист, певец и композитор.

Canadian singer Celine Dion arrives at the 83rd Academy Awards in Hollywood, California, February 27, 2011. REUTERS/Mario Anzuoni (UNITED STATES – Tags: ENTERTAINMENT) (OSCARS-ARRIVALS) – RTR2J7XM

Селин Дион (1968 г.) – канадская певица.