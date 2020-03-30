Стартовая платформа проекта «Морской старт» пришла в российские воды

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30.03.2020, 8:08, Новости дня

Гонконгское транспортное судно Xin Guang Hua со стартовой платформой Odyssey проекта космодрома «Морской старт» зашло в российские воды, сообщил представитель группы оформления судов в морском терминале приморского порта Славянка.

«Судно уже в водах РФ. Прибытие в Славянку ожидается в 22.00 (15.00 мск), судно встанет на рейде, вероятно, во вторник платформу отведут на территорию (Славянского судоремонтного) завода», – сообщил источник РИА «Новости».

17 марта командное судно проекта «Морской старт» прибыло в Приморье из США.

«Морской старт» законсервирован с 2014 года из-за ухудшения отношений Москвы и Киева – с космодрома запускали российско-украинские ракеты «Зенит». S7, выкупив его в 2016 году, пыталась реанимировать проект. Роскосмос предложил запускать с космодрома новую ракету «Союз-5».

28 февраля сборочно-командное судно Sea Launch Commander плавучего космодрома «Морской старт» вышло из порта Лонг-Бич.



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