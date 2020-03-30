Главврач Коммунарки рассказал о двух скончавшихся за последние сутки

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30.03.2020, 8:08, Новости дня

За последние сутки в медицинском центре в Коммунарке зафиксированы два летальных случая, в том числе умер пациент с диагнозом коронавирус, сообщил главный врач больницы Денис Проценко.

«У нас зафиксировано два летальных случая за последние сутки. Один пациент в возрасте 80 лет с диагнозом коронавирус, пневмония, гаматурия. Пациент находился четверо суток на аппарате искусственного дыхания легких», – приводит его слова ТАСС.

Проценко добавил, что второй пациент скончался в возрасте 69 лет. Больной имел хронический диабет, находился трое суток на аппарате искусственного дыхания легких.

На данный момент на лечении в Коммунарке находятся 348 человек.

По данным ВОЗ, общее число заразившихся коронавирусом в мире составило 634 тыс. 835 человек, число жертв приблизилось к 30 тыс. человек. В РФ выявлено 1 тыс. 534 случая заражения в 65 регионах, из них больше тысячи – в Москве. Выздоровели 64 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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