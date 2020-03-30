Боевики 13 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил

30.03.2020, 7:54, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах украинских военных нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединеных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики открывали огонь в районе Павлополя, Водяного, Богдановки, Березового, Старогнатовки, Авдеевки, Тарамчука, шахты “Бутовка”.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – вблизи Луганского и Гладосово.

“На все враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ”, – говорится в сообщении.

С начала новых суток российские оккупационные войска вели огонь по украинским позициям вблизи Водяного. Без потерь с украинской стороны.

Случаев заражения коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, отметили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.