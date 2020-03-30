Коронавирусной инфекцией в мире заразилось более 720 тысяч человек

30.03.2020, 7:54, Новости дня

По состоянию на утро 30 марта коронавирусной инфекцией в мире заразилось 722 435 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает ситуацию с распространением болезни.

Число жертв COVID-19 достигло 33 997, выздоровели 151 991 человек.

В США число инфицированных выросло до 142 502, умерли 2506 человек, излечились 4856.

В Италии коронавирусом заражены уже 97 689 человек, из них 10 779 умерли, 13 030 вылечились и были выписаны.

На третьем месте Китай, откуда началось распространение нового вируса – там 82 149 заболевших, из них 3308 умерли, 75 904 выздоровели.

Число инфицированных в Испании достигло 80 110. 6 803 человек умерли.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.