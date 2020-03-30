Страны, где нет случаев заболевания коронавирусом

30.03.2020, 7:53, Разное

На сегодняшний день инфицированные коронавирусом люди есть во многих странах, а в некоторых ситуация просто катострофическая. Однако есть места, где еще не зафиксированы случаи данного заболевания. Всего их 27: все они находятся в Восточном полушарии, а Западное полностью “с вирусом”.

Страны Азии без коронавируса COVID-19



Абхазия

Йемен

КНДР

Таджикистан

Туркменистан

Южная Осетия

Страны Африки без коронавируса COVID-19

Ботсвана

Бурунди

Западная Сахара

Коморы

Лесото

Малави

Сан-Томе и Принсипи

Сьерра-Леоне

Южный Судан

Страны Океании без коронавируса COVID-19

Вануату

Кирибати

Маршалловы острова

Науру

Ниуэ

Острова Кука

Палау

Самоа

Соломоновы острова

Тонга

Тувалу

Федеративные Штаты Микронезии