 

Страны, где нет случаев заболевания коронавирусом

30.03.2020, 7:53, Разное

На сегодняшний день инфицированные коронавирусом люди есть во многих странах, а в некоторых ситуация просто катострофическая. Однако есть места, где еще не зафиксированы случаи данного заболевания. Всего их 27: все они находятся в Восточном полушарии, а Западное полностью “с вирусом”.
Страны Азии без коронавируса COVID-19

Абхазия
Йемен
КНДР
Таджикистан
Туркменистан
Южная Осетия

Страны Африки без коронавируса COVID-19

Ботсвана
Бурунди
Западная Сахара
Коморы
Лесото
Малави
Сан-Томе и Принсипи
Сьерра-Леоне
Южный Судан

Страны Океании без коронавируса COVID-19

Вануату
Кирибати
Маршалловы острова
Науру
Ниуэ
Острова Кука
Палау
Самоа
Соломоновы острова
Тонга
Тувалу
Федеративные Штаты Микронезии



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