Динамика последних дней дает надежду: Великобритания продолжает борьбу с коронавирусом

30.03.2020, 7:40, Новости дня

Число заразившихся коронавирусом в Великобритании перевалило за 19,5 тысячи. COVID-19 — уже на Даунинг-стрит и в министерстве здравоохранения страны. Как Соединенное Королевство сражается с вирусом?

В Великобритании число погибших от коронавируса за минувшие стуки увеличилось на 209 человек. Днем раньше скончались 260 заболевших. Жертв меньше, но пока это еще не говорит об эффективности предпринимаемых правительством мер. Среди подхвативших опасный вирус — глава кабинета Борис Джонсон. Он находится в изоляции на рабочем месте — в своей резиденции в центре Лондона на Даунинг-стрит, оттуда он записывает на мобильный телефон свои обращения.

"Мы хотим уменьшить нагрузку на наших врачей в этой критической ситуации для того, чтобы они смогли спасти как можно больше человеческих жизней. И я хочу поблагодарить тех, кто соблюдает наши указания и остается дома", — обращается к нации премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Больны министр здравоохранения и главврач страны. Вместо них на ежедневные брифинги теперь выходят заместители. Утешительных новостей пока нет. Количество инфицированных в стране растет и уже составило 19,5 тысячи.

В британском правительстве через три недели должны решить, продлевать карантин или нет. Местные медики считают: до возвращения к полноценной жизни Англии потребуется до 6 месяцев.

В опустевшем лондонском районе Ковент-Гарден владелец бара итальянец Андреа Бертоне пытается спасти погибающий бизнес. Он предлагает доставлять на дом сделанные вручную макароны. Еще у него есть рис, оливковое масло, разные соусы и туалетная бумага — сегодня в Лондоне это самый дефицитный товар.

"Недавно я сам зашел в супермаркет за покупками и не увидел ни одного рулона. А как только их подвезли, люди набросились на них, перепрыгивая через головы", — рассказывает итальянец.

Андреа, конечно же, переживает за то, что происходит в его родной Италии: от коронавируса там погибли свыше 10 тысяч человек. Но в Италии считают, что динамика последних дней дает некоторую надежду.

Оправившись от первого шока, европейские деятели взялись за свое. Президент Франции Эммануэль Макрон уже обеспокоился тем, что помощь Италии оказывают русские, китайцы и кубинцы. Немецкие госпиталя начали понемногу принимать итальянцев и французов, но глава института Коха Лотар Вилер не исключил, что Германия сама может столкнуться с нехваткой ресурсов для спасения пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19. Ирландия начала принимать самолеты из Китая со средствами индивидуальной защиты для врачей, закупив там маски, очки, халаты и перчатки на сумму в 28 миллионов евро.