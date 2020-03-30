 

Мнимый член “Отдела по борьбе с коронавирусом” ответит перед законом

30.03.2020, 7:40, Новости дня

В Москве привлекли к ответственности водителя, который ездил по городу на легковушке с надписью "Отдел по борьбе с коронавирусом".

Автомобиль попал в поле зрения сотрудников ГИБДД не только из-за этого. Световые приборы и светопропускаемость стекол "Лады" не соответствовали требованиям безопасности. Выяснив это по фото и видео в Интернете, полицейские решили остановить автомобиль. Оказалось, ранее водитель не раз нарушал правила дорожного движения, сообщает телеканал "Россия 24".



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