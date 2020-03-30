В Китае представлен самый дорогой “негибкий” смартфон

30.03.2020, 7:40, Новости дня

Смартфон с самой высокой для гаджетов без гибкого экрана и в заводской комплектации ценой был представлен в Китае. О старте предварительных продаж своей новинки объявил местный бренд люксовых аппаратов 8848.

8848 Titanium M6 5G – так называется устройство – работает на новейшем процессоре Qualcomm, Snapdragon 865. Смартфон также оснащается быстрой оперативной памятью LPDDR5 и встроенным накопителем UFS 3.0. Их объем достигает в топовых комплектациях 12 и 1024 ГБ, соответственно, а заявленная емкость аккумулятора, поддерживающего беспроводную зарядку – 4380 мА*ч.

Основной экран у новинки по современным меркам небольшой – всего 6 дюймов по диагонали. Зато его дополняет вспомогательный круглый дисплей на задней панели диаметром 1,19 дюйма. Вокруг него размещены вспышка и объективы трех камер, главная из которых с разрешением 100МП поддерживает съемку видео в 4K.

Впрочем, вряд ли Titanium M6 5G будут покупать из-за характеристик, ведь не уступающий по ним аппарат можно приобрести в разы дешевле. Главное тут – материалы и дизайн в стиле “дорого-богато”. Всего устройство будет доступно в 11 вариантах, пишет Gizchina, самый доступный из которых (12990 юаней или 1800 долларов) сочетает в оформлении “просто” титановый сплав и “просто” кожу.

Для тех, кто не готов платить за смартфон так мало, есть топовая версия: с крокодильей кожей цвета “глубокий космический синий”, позолоченным титановым сплавом и инкрустацией из синтетических рубинов и природных желтых сапфиров. Стоит она 4200 долларов.

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