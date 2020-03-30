Эвелина Бледанс в купальнике показала фигуру во время зарядки

30.03.2020, 7:30, Разное

Отечественная актриса Эвелина Бледанс в новом откровенном ролике продемонстрировала, как делает зарядку. Соответственный пост она обнародовала в личном Instagram-аккаунте.

В записи видно, как 50-летняя российская знаменитость танцует соблазнительно и делает зарядку. Своих почитателей она призвала не унывать и двигаться, потому как движение это жизнь. Многочисленные поклонники восхитились увиденным и написали множество приятных слов в адрес Эвелины Бледанс. «Какая вы красивая», – написал один из подписчиков.

Актриса неоднократно публиковала в личном микроблоге фотографии эротического содержания. В частности, однажды она предстала перед фанатами в купальнике, закинув волосы назад. Такой снимок тоже понравился фолловерам, которые отметили свежий вид и моложавость Бледанс.