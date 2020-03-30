Животные на Земле начали погибать в Величайшем вымирании задолго до появления морской жизни

30.03.2020, 7:30, Разное

Примерно четверть миллиарда лет назад подавляющее большинство видов на суше и в море были уничтожены в великом вымирании, благодаря серии вулканических извержений, выпускающих ядовитые парниковые газы . Международная команда геологов и палеобиологов обнаружила доказательства, которые говорят, что процесс мог начаться ранее.

Чуть более 250 миллионов лет назад, когда динозавры были только в ранней фазе прототипа, Земля проходила через немного грубый участок. Есть признаки того, что тектоническая активность вблизи того, что сейчас является Сибирью, породила импульсы извержений, которые совпали с потерей около 90 процентов всех видов. Свидетельства вулканических извержений можно найти в изменениях в химии геологической летописи, в то время как намеки на массовое вымирание видны в быстром уменьшении обычных растительных ископаемых и животных.

“Большинство людей думали, что земной коллапс начался в то же самое время, что и морской, и что это произошло в то же самое время в Южном полушарии и в Северном полушарии”, – говорит палеоботаник Синди Лоу из Калифорнийского университета в Беркли.

Стандарт для отделения хвостовой части Пермского периода от начала триаса основан на морском ископаемом слое вблизи города Мэйшань на юге Китая. Его отложения указывают на катастрофический момент 251.96 миллионов лет назад (плюс-минус 35 000 лет или около того), когда водные экосистемы разрушились и около 96 процентов всех океанских видов вымерли. Но это не единственный авторитет на Пермско-триасовой линии.

Лоу руководил группой при анализе изотопов, обнаруженных в кристаллах Циркона, встроенных в первозданный образец вулканического пепла из бассейна Кару в Южной Африке . Еще во времена Пермской империи этот бассейн был частью Гондванской суши. Именно в этих окаменелостях Южного полушария наиболее отчетливо видны признаки исчезновения земной жизни. Конечно же, команда не смогла найти пыльцу видов наземных растений в осадке непосредственно над золой, подтверждая, что жизнь на Земле уже начала увядать вскоре после того, как она была отложена. Но было что-то странное в изотопной сигнатуре самого Циркона. Это означало, что вулканический материал пролежал там 252,24 миллиона лет. Возможно, Пермское вымирание шло гораздо медленнее: сначала исчезли наземные виды на юге, а через несколько сотен тысяч лет на севере появились морские обитатели.

Аналогичное исследование, основанное на австралийской геологии, было опубликовано ранее в этом году другой группой исследователей, также указывая на более раннее начало вымирания на суше.

Это исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.