Замечено снижение агрессивности коронавируса

30.03.2020, 7:16, Новости дня

Заведующий отделом науки в 67-й московской больнице профессор Владимир Шумилов заявил, что коронавирус становится менее агрессивным.

«По нашим наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, чем в самом начале», – приводит его слова РИА «Новости».

Он полагает, что «прогноз весьма благоприятный».

Высказывая свое «личное мнение», Шумилов заявил, что распространение COVID-19 пойдет на спад «в течение месяца».

Напомним, в России система здравоохранения оказалась готовой к распространению коронавируса, а общественная солидарность позволила власти принять адекватные меры защиты.

В РФ выявлено 1 тыс. 534 случая заражения в 65 регионах, из них больше тысячи – в Москве. Скончались девять человек.

В мире число жертв коронавируса приблизилось к 30 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.