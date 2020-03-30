Замечено снижение агрессивности коронавируса
30.03.2020, 7:16, Новости дня
Заведующий отделом науки в 67-й московской больнице профессор Владимир Шумилов заявил, что коронавирус становится менее агрессивным.
«По нашим наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, чем в самом начале», – приводит его слова РИА «Новости».
Он полагает, что «прогноз весьма благоприятный».
Высказывая свое «личное мнение», Шумилов заявил, что распространение COVID-19 пойдет на спад «в течение месяца».
Напомним, в России система здравоохранения оказалась готовой к распространению коронавируса, а общественная солидарность позволила власти принять адекватные меры защиты.
В РФ выявлено 1 тыс. 534 случая заражения в 65 регионах, из них больше тысячи – в Москве. Скончались девять человек.
В мире число жертв коронавируса приблизилось к 30 тыс. человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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