 

Андрей Разин обвинил звезд в риске заразить жителей Москвы коронавирусом после вечеринки у Игоря Крутого

30.03.2020, 7:09, Разное

Российский продюсер Андрей Разин негативно высказался о знаменитостях, которые на дне рождения сестры Игоря Крутого могли подхватить коронавирус. Он считает, что сейчас они в Москве могут передать болезнь другим людям.
Продюсер популярной музыкальной группы «Ласковый май» напомнил, что на том праздничном мероприятии присутствовали такие звезды, как Андрей Малахов, Лера Кудрявцева, Николай Басков и другие. Из всех них, кто контактировал со Львом Лещенко, только одна Лариса Рубальская поспешила пройти тест на наличие коронавируса. Андрей Разин отметил, что прочие участники торжества все еще «бегают по Москве» и подвергают риску остальных ее жителей.

Музыкант раскритиковал Льва Лещенко за его беспечность, потому как после очередных выступлений не нужно было отправляться туда, где собрались известные люди, общаться с ними, а потом ложиться в больницу. Разин, вместе с тем, рад, что состояние Лещенко улучшилось и его здоровью никаких угроз нет.



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