 

Газманов устроил себе «жесткий карантин»

30.03.2020, 7:08, Новости дня

Сын Олега Газманова Родион рассказал о «жестком карантине», на который перешел его отец после вечеринки с участием Льва Лещенко.

Родион Газманов сообщил, что его отец «никого не впускает и не выпускает, выдерживает полную изоляцию». Как сообщил Родион Газманов, они с братом являются единственными представителями семьи, которые имеют хоть какие-то контакты с внешним миром, передает РИА «Новости».

Сам Олег Газманов сообщил, что «не стал делать тест» на коронавирус, передает НТВ.

«Сидим дома, ни с кем не общаемся, за две недели не было никаких признаков заражения», – сказал он, добавив, что обязательно сделает тест, «если будет недомогание».

Напомним, Олег Газманов заявил об ужасе после вечеринки, на которой, помимо него, были певец Лев Лещенко, у которого диагностирован коронавирус, и композитор, певец Игорь Николаев – у него, по данным СМИ, обнаружена очаговая пневмония.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Из-за угроз усилена защита посольства РФ в Турции

14.03 / Названа дата первого совместного российско-турецкого патрулирования в Идлибе

07.02 / Стало известно о росте числа преступлений в ОПК

18.03 / Сенатор: Крымчане все больше убеждаются в правоте принятого решения

03.02 / ВЦИОМ: более 90% россиян поддержали социальные поправки в Конституцию

08.03 / Владимир Путин начал масштабную миграционную реформу

06.02 / “1+1 медиа” призывает Зеленского не допустить давления на СМИ

26.02 / В Пентагоне признали подрыв военного преимущества США

06.02 / В Москве задержали подозреваемого по делу об убийстве криминального авторитета Япончика

03.02 / В Украине ожидаются дожди и порывы ветра до 18 м/с

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска