Газманов устроил себе «жесткий карантин»

30.03.2020, 7:08, Новости дня

Сын Олега Газманова Родион рассказал о «жестком карантине», на который перешел его отец после вечеринки с участием Льва Лещенко.

Родион Газманов сообщил, что его отец «никого не впускает и не выпускает, выдерживает полную изоляцию». Как сообщил Родион Газманов, они с братом являются единственными представителями семьи, которые имеют хоть какие-то контакты с внешним миром, передает РИА «Новости».

Сам Олег Газманов сообщил, что «не стал делать тест» на коронавирус, передает НТВ.

«Сидим дома, ни с кем не общаемся, за две недели не было никаких признаков заражения», – сказал он, добавив, что обязательно сделает тест, «если будет недомогание».

Напомним, Олег Газманов заявил об ужасе после вечеринки, на которой, помимо него, были певец Лев Лещенко, у которого диагностирован коронавирус, и композитор, певец Игорь Николаев – у него, по данным СМИ, обнаружена очаговая пневмония.

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