Врач из Египта назвал основные преимущества употребления лука

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30.03.2020, 6:53, Разное

Ахмед Абу Аль-Наср, врач из Египта, назвал основные преимущества употребление лука. Данный овощ нормализует кровяное давление и содержит много питательных веществ.
Лук предпочитают включать в рацион питания не все люди, так как он имеет характерный запах. Вместе с тем данный продукт изобилует витаминами, которые нужны организму. Диетологи рекомендуют запекать названный овощ, он полезен диабетикам, так как нормализирует уровень сахара в крови. Пациентам, страдающим гипертонией, также необходимо употреблять репчатый лук вследствие снижения давления.

Данный овощ относится к сильным природным антиоксидантам, он помогает заживлять раны и эффективен при лечении диабетической стопы. Врач назвал и другие преимущества растения, включая профилактику остеопороза и атеросклероза. Лук позволяет минимизировать образование камней в почках, снижается количество эпилептических припадков, у женщин данная культура решает проблемы с задержкой менструации.

Овощ включён в перечень продуктов, являющихся профилактическими средствами против кариеса. К тому же, он понижает уровень триглицеридов в крови, помогает вывести из кишечника патогенные микроорганизмы. Лук полезен при звоне в ушах, онемении и воспалении периферических нервов.



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