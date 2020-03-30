Оливия Уайльд устроила пикник для трёхлетней дочери

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30.03.2020, 6:53, Разное

Оливия Уайльд посвятила выходные трёхлетней дочери Дейзи. Актриса устроила для неё пикник.
Сейчас человечество пытается самыми разными способами остановить распространение коронавируса. Для этого были отменены или перенесены все мероприятия, в том числе съёмки фильмов и телевизионных шоу, где может скопиться большое количество людей. Стоит отметить, что на данный момент наиболее надёжным способом не заразиться опасной инфекцией специалисты называют самоизоляцию. Поэтому многие отечественные и зарубежные знаменитости остаются дома. Теперь у них появилась хорошая возможность больше времени проводить вместе со своими родными.

Такая ситуация сложилась и у Оливии Уайльд. Актриса решила прогуляться с дочерью в одном из парков Лос-Анджелеса. На данный момент в них едва-ли можно встретить людей. Чтобы порадовать малышку, артистка решила устроить для неё пикник прямо на поляне. По такому случаю Оливия Уайльд взяла с собой небольшую корзинку и плед. Для выхода Дейзи выбрала черное платье с юбкой-пачкой, розовую кофту с пайетками и удобную спортивную обувь. Сама актриса предпочла более скромный наряд: свитшот серого цвета, чёрные кожаные брюки и кроссовки. Образ дополнили тёмные солнцезащитные очки.



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