 

США отказались платить за безопасность принца Гарри и Меган Маркл

30.03.2020, 6:48, Новости дня

Соединенные Штаты не станут платить за обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в США, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Трамп назвал себя «хорошим другом и поклонником королевы и Великобритании», передает РИА «Новости».

Комментируя сообщения о том, что принц Гарри и его супруга намеревались «постоянно проживать в Канаде», а из Канады уехали в США, Трамп заявил, что его страна не собирается «платить за обеспечение их безопасности».

«Они должны платить!» – сообщил Трамп.

Официальный представитель четы в ответ заявил, что «у герцога и герцогини Сассекских нет планов просить американское правительство о выделении средств на обеспечение безопасности». Он пояснил, что данный вопрос был решен «с помощью частных средств».

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские решили сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, стать финансово независимыми и проводить равное количество времени в Великобритании и в Северной Америке. СМИ утверждали, что решение было принято в том числе из-за расизма, который процветает в Великобритании.



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