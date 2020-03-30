“Режьте, рубите, но не трогайте детей”. Жительница Буковины на коленях просила прощения за распространения коронавируса

30.03.2020, 6:39, Новости дня

Жительница Буковины, которая заразила односельчан коронавирусом, извинилась и попросила не расправляться с ее детьми. Соответствующее видео 29 марта было опубликовано на YouTube-канале FT_UA.

“Я слышу, что вы хотите сжечь мой дом, физически расправиться с моими детьми, моими внуками. Я сегодня приехала, я вылечилась, вылечились мои дети, не убивайте их. Хотите, меня убивайте, режьте, рубите, если от этого что-то изменится. Я прошу у вас прощения”, – обратилась женщина.

По словам женщины, она с семьей не может никуда выйти и “сидит на сумках” с документами.

“Мои дети, как зайчата, на грани, спят со страхом, какой шорох во дворе”, – добавила она.

Жительница Буковины добавила, что у них заканчивается продовольствие и они “доедают последние макароны”.

ВИДЕОВидео: FT_UA / YouTube

Как пишет “Обозреватель”, женщина недавно вернулась с заработков из Италии, где, вероятно, и подхватила вирус. Приехав домой, она принимала активное участие в общественной жизни своего села Коленковцы. К примеру, женщина ходила на митинги под обладминистрацию 9 марта, где жители трех сел боролись за создание отдельной территориальной общины, общалась с главой Коленковцев.

Как сообщают СМИ, женщина заразила не только своих детей и внуков, но и главу села. Еще 14 ее односельчан находятся в больнице с коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 29 марта коронавирусной инфекцией в мире заразилось 666 тыс. человек. Число жертв составило 30 857, вылечилось почти 142 тыс. человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

В Украине подтверждено 418 случаев заболевания, скончалось девять человек, пятеро выздоровели. В Черновицкой области инфицированы 59 человек.