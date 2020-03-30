Футболист Шевченко: Я пережил чернобыльскую трагедию. Это очень похоже на то, что происходит сейчас

30.03.2020, 6:39, Новости дня

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию с коронавирусной пандемией в комментарии SkySport Italy.

“У меня все хорошо, я живу за Лондоном и заперт в доме на протяжении почти 10 дней”, – рассказал Шевченко.

По его словам, единственное решение сейчас – уважать правила, которые устанавливает правительство.

“Нужно оставаться дома и дать врачам возможность выполнять свою работу, которая действительно огромна. Они герои нашего времени. Их нужно поблагодарить за все, что они делают”, – сказал Шевченко.

Тренер сравнил происходящее со взрывом на Чернобыльское АЭС. “Я прожил момент, очень похожий на этот. Тогда мне было девять лет”.

По словам Шевченко, никто не может быть уверен, что не заражен коронавирусом.

“Мы не должны выходить на улицу, мы должны думать не только о себе, но и о тех людях, для которых инфекция станет большой проблемой”, – резюмировал тренер.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 29 марта коронавирусной инфекцией в мире заразилось почти 682 тыс. человек. Число жертв составило 31 882, вылечилось более 145 тыс. человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.