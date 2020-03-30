 

COVID-19. В Украину в ближайшее время прибудут несколько самолетов с медсредствами

30.03.2020, 6:39, Новости дня

На следующей неделе в Украину ожидается прибытие еще нескольких самолетов с медсредствами для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с представителями Кабинета Министров и главных государственных ведомств, говорится на сайте президента.

“Уже второй самолет привез сегодня средства для индивидуальной защиты, дезинфекции, необходимое медицинское оборудование. У производителей огромные очереди за вещами, необходимыми для преодоления инфекции. Но для украинского правительства они делают приоритет, благодаря чему нам не нужно ждать закупки неделями. На следующей неделе мы ожидаем прибытие еще нескольких самолетов”, – отметил Зеленский.

На совещании также обсудили изменения в бюджет, так как в условиях антикризисных мер некоторое финансирование нужно будет перенаправить на предотвращение распространения инфекции коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 29 марта коронавирусной инфекцией в мире заразилось 666 тыс. человек. Число жертв составило 30 857, вылечилось почти 142 тыс. человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

В Украине подтверждено 418 случаев заболевания, скончалось девять человек, пятеро выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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