Народный банк Китая заявляет, что экономика страны быстро вернется к потенциальному росту

30.03.2020, 6:38, Разное

В воскресенье, высокопоставленный чиновник центрального банка Китая заявил, что экономика страны быстро вернется к своим потенциальным темпам роста, и в ближайшие три месяца произойдет значительное улучшение.

«Экономические показатели, скорее всего, покажут значительное улучшение во втором квартале, и китайская экономика довольно быстро вернется к потенциальному уровню производства», – заявил журналистам в Пекине заместитель председателя Народного банка Китая Чэнь Юлу.

Чен подтвердил взятые ранее банком обязательства по поддержанию стабильного роста кредитования и эффективному использованию намеченного НБК целевого подхода к смягчению условий кредитования , в то же время он не объявил о каких-либо новых мерах стимулирования.

В феврале, сильный удар по Китаю нанесли эпидемия коронавируса и меры, предпринятые для прекращения её распространения, причем по всем экономическим показателям наблюдался исторический спад, поскольку карантин и блокировка остановили движение товаров и людей.

Хотя активность возобновилась, она все еще не вернулась на нормальный уровень, поскольку многие предприятия сферы услуг испытывают трудности и перспективы для экспортеров мрачные – вспышка охватывает весь остальной мир.

«Основываясь на данных по платежам, депозитам и кредитам с марта, реальная экономика Китая несколько улучшается благодаря ранее намеченной денежно-кредитной политике», – сказал Чен. По его словам, НБК продолжит направлять финансирование частным и мелким фирмам, а также тем, которые имеют решающее значение для цепочки поставок.

Наблюдаемый в Китае уровень безработицы подскочил в марте до 6,2 процента , что указывает на сдерживающие факторы для местного потребления в будущем.

Фондовый рынок был более устойчивым, чем другие мировые рынки, с низкими рисками и амортизированным влиянием вируса, сказал Ли Чао, вице-председатель китайского регулятора ценных бумаг, который выступил на том же брифинге.

По словам Чена, курс валюты продолжит оставаться на уровне около 7 за доллар, и колебания будут происходить по обе стороны от этого уровня.

По словам Чена, в то время как воздействие вируса на поставки и инфляцию, вероятно, будет продолжаться еще какое-то время, рост цен начнет смягчаться по мере восстановления экономики, а темпы роста инфляции замедлятся со второго квартала и замедление будет продолжаться до конца года.

