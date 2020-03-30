Опубликовано видео, как бойцы полка Кадырова борются с коронавирусом в Чечне

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30.03.2020, 6:38, Новости дня

Спецназовцы предупреждают об опасности COVID-19.

В Чечне к борьбе с коронавирусом подключились спецназовцы «полка Кадырова» – моторизованного подразделения внутренних войск России.

Машины полка полиции специального назначения имени героя России А.А.Кадырова ездят по Грозному с включенными сигналами и оповещают водителей об угрозе коронавирусной инфекции, ведут проверку на дорогах.

Разумеется, полицейские облачены в маски.

Напомним, что с 30 марта в Москве и Московской области вводится в действие режим обязательной самоизоляции.

Карантинные меры оправданы, это доказывает Китай. Жесткими методами в КНР к концу марта справились с эпидемией.



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