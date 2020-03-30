 

За соблюдением режима изоляции в Москве будет следить “умная” система

30.03.2020, 6:25, Новости дня

В Москве заработал всеобщий режим изоляции. Как ранее сообщил мэр столицы, власти разработают "умную" систему контроля за его соблюдением. Покидать жилище можно только в случае угрозы жизни и здоровью.

Кроме того, разрешены походы в магазин, аптеку или на прогулку с домашним животным, однако уходить далеко от дома нельзя. Движение личного, служебного, специального и общественного транспорта не ограничено, уточняет телеканал "Россия 24". Что касается проездных с определенным сроком действия, то их продлят на пять дней, если пассажир ими ни разу не пользовался.

В Подмосковье подобные ограничения были введены вечером 29 марта.

 

Больным с легкой формой коронавируса COVID-19, которым разрешено лечиться на дому, бесплатные лекарства доставят бригады "Скорой", сотрудники поликлиник или волонтеры. Такая мера поддержки действует и в Москве, и в области.

Кроме того, власти двух регионов назначили компенсации для безработных. В столице это 19,5 тысячи рублей, в Подмосковье 15 тысяч рублей. Москвичам также будут выдавать спецпропуска для выхода из дома. Но этот документ потребуется только после выхода другого, отдельного постановления.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / Администрация Трампа уволила эксперта по Украине

21.02 / “Ну, за Гариком не угнаться уже!”. Галкин показал, как его сын прокатился на лыжах в Италии

13.02 / Проект резолюции по Ливии одобрен Совбезом ООН

07.02 / Эксперты: Мужчины должны драться

05.02 / Украинского министра уличили в фальсификации переписи населения

27.02 / После увольнения вернулся с винтовкой: подробности трагедии на пивоваренном заводе

16.02 / “Манчестер Сити” могут лишить чемпионства в АПЛ

17.02 / Путин назначил нового посла в Венесуэле

21.02 / BlaBlaCar перестал работать в Крыму

07.02 / Замглавы российского Генштаба задержан по делу о хищении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска