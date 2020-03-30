 

Минобороны РФ ускорило темпы строительства 16 многофункциональных медицинских центров

30.03.2020, 6:25, Новости дня

Министерство обороны РФ наращивает темпы строительства 16 многофункциональных военных медицинских центров. Их готовят в 15 регионах России.

Всего в стройке задействовано более 4,5 тысячи человек — это специалисты Военно-строительного комплекса Министерства бороны России, а также инженерные и железнодорожные войска. Они работают круглосуточно и уже опередили плановый график. Первый центр в Нижнем Новгороде планируют сдать уже к середине апреля.

Эти центры смогут принять более полутора тысяч пациентов. Все новые лечебницы получат современное медицинское оборудование. Штат медперсонала уже подобран и проходит специальное обучение в Военно-медицинской академии Министерства обороны Российской Федерации.

 

Многофункциональные военные медицинские центры при необходимости будут принимать заразившихся коронавирусом COVID-19. На этот проект правительство выделило около 9 миллиардов рублей, передает телеканал "Россия 24".



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