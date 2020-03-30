За сутки коронавирусом заразились более 75 тысяч жителей планеты

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30.03.2020, 6:25, Новости дня

Скорость распространения коронавируса COVID-19 по планете растет. За сутки в мире им заразились более 75000 человек.

Лидируют по числу выявленных случаев США — там более 140 тысяч заразившихся, передает телеканал "Россия 24". Больше всего погибших в Италии — там смертность составляет 11 процентов. На Апеннинах коронавирус унес более 10 тысяч жизней.

COVID-19 уже проник более чем в 200 стран, в том числе в самые отдаленные островные государства. Общее число заразившихся на данный момент превысило 727 тысяч. Более 34 тысяч человек погибли.



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