В РАН сообщили о разработке трех перспективных вакцин от коронавируса

30.03.2020, 6:16, Новости дня

В РФ с участием ученых Российской академии наук разрабатываются три перспективных вакцины, сообщил вице-президент, глава секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.

Он отметил, что «все сейчас знают о разработке вакцины центром «Вектор», но есть и «другие инновационные подходы». Так, на базе биофака МГУ имени Ломоносова работают над «прототипом поливалентной вакцины». То есть речь идет о вакцине, которую можно было бы применять против «широкого спектра коронавирусов, не только от нынешнего», передает РИА «Новости».

В Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова работают над вакциной «на основе вирусоподобных частиц с использованием так называемых рекомбинантных фрагментов белков коронавируса». Чехонин назвал данную технологию «очень интересной» и «инновационной». Он выразил уверенность, что она «может привести к успешному созданию вакцины».

Также Чехонин рассказал, что в Институте общей генетики имени Вавилова создают вакцину, которая «несет на своей поверхности три белка коронавируса». Это «поможет создать также поливалентную вакцину».

Минздрав обратил внимание на перечисленные проекты.

Чехонин уверен, что в итоге появится «своя эффективная вакцина широкого спектра действия», которая «будет охватывать целый спектр других коронавирусных инфекций».

Напомним, вакцина от коронавируса, разработкой которой занимаются специалисты Федерального медико-биологического агентства, прошла первую фазу, ожидается, что через 11 месяцев она будет получена.

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