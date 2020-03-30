Times – британские власти не планируют отменять карантин до июля

30.03.2020, 6:01, Новости дня

Жёсткие меры по обеспечению социального дистанцирования для борьбы с распространением коронавирусной инфекции будут действовать в Великобритании ещё два-три месяца, а до полной отмены всех ограничений пройдёт около полугода, пишет The Times со ссылкой на заместителя главврача страны Дженни Харрис. Как отмечается в материале издания, Лондон рассчитывает победить пандемию, организовав массовое тестирование на коронавирус и проверив максимально возможное число граждан.



Reuters

Заместитель главного врача Великобритании Дженни Харрис в ходе ежедневной пресс-конференции правительства заявила, что жизнь в стране «не вернётся к норме ещё шесть месяцев», пишет The Times. По данным издания, госпожа Харрис уточнила, что жёсткие нормы социального дистанцирования, введённые в стране для снижения скорости распространения коронавируса, останутся в силе ещё два или три месяца, однако до их полной отмены должно будет пройти ещё три месяца — а в случае, если после этого будут выявлены новые очаги инфекции, будет возможно их частичное или полное возобновление.

Как отмечается в материале The Times, по состоянию на 29 марта в Великобритании было выявлено 19522 случаев заражения коронавирусом, а количество смертей от инфекции достигло к этом моменту 1228. Комментируя эти цифры, госпожа Харрис отметила, что статистика начнёт улучшаться ещё не скоро, и что британцам следует приготовиться к тому, что карантинные меры продлятся много недель.

По словам Харрис, определить, позволили ли шаги властей «сплюснуть» график новых случаев инфекции до приемлемых значений, можно будет в течение двух-трёх недель. Вместе с тем, она подчеркнула: «Нам нельзя будет после этого сразу же возвращаться к привычному образу жизни — делать так будет очень опасно. Если мы сразу же свернём все меры, наши усилия могут пойти насмарку, и не исключено, что нам придётся пережить второй пик. Поэтому мы в течение какого-то периода — вероятно, шести месяцев — будем наблюдать, как развивается ситуация. Нам нужно держать крышку закрытой, а уже впоследствии, надеюсь, мы сможем ослабить какие-то меры социального дистанцирования и постепенно вернуть всё к норме».

Аналогичную оценку ранее дал и министр кабинета Великобритании Майкл Гоув, который в эфире британского телевидения предупредил сограждан, что им следует готовиться к «достаточно серьёзному» по длительности карантину и признал, что Соединённому Королевству только предстоит пережить пик пандемии, говорится в материале The Times. Как пишет журналист издания, это означает, что школы, университеты и офисы предприятий не возобновят работу до осени.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, который заразился коронавирусом и находится на домашнем карантине, заявил в «Твиттере», что британское правительство наконец смогло провести 10 тысяч новых тестирований на коронавирус в день, выполнив таким образом свой план по этому показателю, пишет The Times. Впрочем, опубликованная позже официальная статистика заявления министра не подтвердила: согласно этим данным, в субботу в стране было проведено чуть меньше 7000 тестирований. Правительство ранее обещало в кратчайшие сроки довести количество граждан, проверяемых на коронавирус, до 25 тыс. в день, напоминает автор статьи.

Господин Гоув признал, что Великобритания успела провести меньше тестирований, чем другие страны — включая, в том числе Германию, которой удалось справиться со снижением смертности от коронавируса лучше, чем Соединённому Королевству, — однако призвал «не оглядываться назад». «Германия безусловно достигла больших успехов в плане тестирования. Ускоряют процесс и другие страны. Однако и у нас в Соединённом Королевстве есть серьёзное ускорение — если посмотреть на соответствующие рейтинги, страна в них идёт вверх, — цитирует чиновника The Times. — Откровенно говоря, сейчас важнее всего — не оглядываться назад, а смотреть вперёд и делать всё, чтобы снизить смертность. У нас будет возможность оглянуться и усвоить уроки, когда закончится эпидемия».

Как подчёркивается в материале The Times, в поддержку массового тестирования на коронавирус уже высказался экс-министр здравоохранения Великобритании Джереми Хант, который написал в своей статье для одного из британских изданий, что именно эта стратегия станет самым быстрым путём к отмене карантина. «В Южной Корее открыты рестораны. В Тайване можно ходить по магазинам. В Сингапуре работают офисы предприятий, — пояснил Хант. — Эти страны на горьком опыте смертоносного вируса атипичной пневмонии научились бороться с пандемиями. Теперь же они могут стать примером для нас и показать, как можно выйти из карантина». По словам Ханта, благодаря массовому тестированию власти смогут гораздо эффективнее находить и отгораживать потенциальные очаги инфекции. «Когда очаг обнаружен, его можно изолировать и сдержать, — цитирует его The Times. — Если же очага нет, самые необходимые службы могут продолжать работу. Благодаря массовому тестированию и тщательному отслеживанию людей, с которыми контактировали зараженные коронавирусом люди, можно разрывать эпидемиологические цепи».

Описанную Хантом стратегию поддержал и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, подчёркивает обозреватель The Times. «Я действительно считаю, что необходимо достичь того уровня, когда появится возможность — и, как я понимаю, мы именно к этому сейчас идём — проверить на наличие вируса очень большую долю всего населения», — заявил Блэр.

По данным The Times, министр здравоохранения Теневого кабинета Великобритании Джонатан Эшфорт между тем призвал власти ввести дополнительные ограничения, чтобы выходить на работу мог продолжать только действительно ключевой персонал. «Многих людей, которые не занимают ключевые посты, по-прежнему заставляют приходить на рабочие места», — посетовал Эшфорт, отметив, что правительству следует «предельно ясно» определить, какие работники входят в категорию «ключевых», а какие — нет.



В Северной Ирландии тем временем были введены отдельные меры для обеспечения социального дистанцирования: с субботы жители региона, покидающие свои жилища без веских оснований или отказавшиеся закрыть свои предприятия согласно указам властей заплатят штраф в размере 5 тыс. фунтов, пишет The Times. Кроме того, по данным издания, в регионе было запрещено собираться даже по двое.