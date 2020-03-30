Сын Елены Яковлевой Денис Шальных продемонстрировал талант парикмахера

30.03.2020, 5:53, Разное

По словам сына актрисы Елены Яковлевой Дениса Шальных, у него есть парикмахерский талант. Одной из своих работ молодой человек поделился на странице в соцсети Instagram.

Далеко немногие подписчики знали, что Шальных – профессиональный парикмахер. В подписи к недавней публикации сын Яковлевой уточнил, что делится фотографией не с порезами, страданиями и новыми татуировками. Интернет-пользователи заметили стрижку, которая была сделана другу молодого человека. Шальных пожаловался, что ему пришлось работать в не самых лучших условиях, но он всё же справился со своей работой.

Как известно, Денис Шальных любит удивлять подписчиков эпатажным поведением: на его теле очень много татуировок, и лишь недавно он прибегнул к дорогостоящей лазерной процедуре для избавления от нательных изображений. Оказывается, сын Елены Яковлевой принял это решение после расставания с возлюбленной.