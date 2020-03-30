 

Мнение: Наступление хуситов в провинции Аль-Джавф. Март 2020

30.03.2020, 5:50, Разное

Отличное видео наступления хуситов в восточной части провинции Аль-Джавф (где хуситы продолжают освобождать территорию после взятия столицы провинции). Показаны действия пехотного подразделения, которое наступает при поддержке тачанок и гонит перед собой разбегающихся хадистов, захватывая различные трофеи.
Особенно стоит отметить бойца с одной ногой и на костылях, который тоже принимает участие в наступлении.
Можно воевать и с одной ногой, если воюешь против саудитов.

Источник: Colonel Cassad



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