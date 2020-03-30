 

В Москве и Подмосковье ввели режим всеобщей самоизоляции вне зависимости от возраста

30.03.2020, 5:48, Разное

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 30 марта режим самоизоляции будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста. Схожие меры приняли и в Подмосковье.

Согласно новому пункту положения о «режиме чрезвычайной готовности», покидать дом можно будет для похода на работу или в больницу в экстренном случае, а также чтобы купить еду, выбросить мусор или выгулять в собаку в 100 метрах от дома.

Москвичи, кроме этого, должны будут соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга в общественных местах и в транспорте — на поездки в такси это не распространяется.

«В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном Правительством Москвы», — отметил Собянин в своем блоге. Такие пропуска, как сообщали СМИ, получили сотрудники экстренных служб и государственных телеканалов. В мэрии их выдачу отрицали.

Собянин также анонсировал меры экономической поддержки москвичей. Все, кто потерял работу, будут автоматически получать регулярную компенсационную выплату — вместе с пособием по безработице составит 19,5 тысяч рублей. Москвичам, кто с 28 марта по 5 апреля ни разу не воспользуется общественным транспортом, продлят действие проездных на 9 дней.

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Источник: Новая газета



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