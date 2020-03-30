 

“Динамо” продлило карантин для всех команд до 5 апреля

30.03.2020, 5:45, Новости дня

Киевское “Динамо” продлило карантин для всех команд до 5 апреля из-за коронавируса, пишет официальный сайт клуба.

Ранее карантин в киевском клубе был рассчитан до 29 марта.

В “Динамо” сообщают, что игроки будут поддерживать физическую форму по заранее предоставленной программе.

В Украине из-за коронавируса приостановлен чемпионат Украины по футболу. Предварительная дата возобновления турнира – 5 мая.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 29 марта коронавирусной инфекцией в мире заразилось почти 682 тыс. человек. Число жертв составило 31 882, вылечилось более 145 тыс. человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

В Украине подтверждено 418 случаев заболевания, скончалось девять человек, пятеро выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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