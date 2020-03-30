Минздрав: Больше всего коронавирусом в Украине болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет

30.03.2020, 5:45, Новости дня

В Украине чаще всего болеют коронавирусом COVID-19 люди в возрасте от 31 до 40 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава “Коронавирус. Инфо”.

“Если рассматривать возрастную структуру пациентов с лабораторно подтвержденными случаями заболевания COVID-19 за минувшие сутки, то больше заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет. Это 22% от общего количества”, – заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Кроме этого, зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией детей до 10 лет. Сейчас это 5,4% от всех заболевших на COVID-19.

Развернутая статистика заболевания по возрастным группам сейчас такова:

от 0 до 10 лет – 5,4%;

от 11 до 20 лет – 4,5%;

от 21 до 30 лет – 12,5%;

от 31 до 40 лет – 22,4%;

от 41 до 50 лет – 20,4%;

от 51 до 60 лет – 21,3%;

от 61 до 70 лет – 11,9%;

от 71 до 80 лет – 1,4%;

от 81 до 90 лет – 0,2%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 29 марта коронавирусной инфекцией в мире заразилось 666 тыс. человек. Число жертв составило 30 857, вылечилось почти 142 тыс. человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

В Украине подтверждено 418 случаев заболевания, скончалось девять человек, пятеро выздоровели. В Черновицкой области инфицированы 59 человек.