 

Нидерланды отзывают из больниц около 600 тысяч некачественных масок из Китая

30.03.2020, 5:45, Новости дня

Министерство здравоохранения Нидерландов отзывает из больниц партию масок, купленную у китайской компании, из-за того, что они не защищают врачей от заражения коронавирусом. Об этом сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS.

Маски неплотно прилегают к лицу, у них плохо функционируют мембраны, а фильтры для удерживания вирусных частиц слишком тонкие.

Проблему обнаружило министерство здравоохранения во время инспекции, после повторного тестирования маски решили не использовать.

Телекомпания сообщает, что некоторые больницы решили не использовать небезопасные маски еще до решения министерства.

Страна закупила у китайского производителя 1,3 млн масок типа FFP2 для медиков, которые лечат больных коронавирусом. Первая партия, которую распределили, насчитывала около 600 тысяч.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 29 марта, в Нидерландах общее количество инфицированных – 10 926 человек, умер 771 человек, шестеро выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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