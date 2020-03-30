 

Ростех собрался вывести на рынок портативный экспресс-тест на коронавирус

30.03.2020, 5:30, Новости дня

В ближайшее время на рынок должна выйти портативная мини-лаборатория для диагностики коронавируса, сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Рассказывая о «совершенно новых» технологиях в данной области, он сообщил, что совместно с РФПИ в Татарстане осваивается производство мини-лаборатории, передает РИА «Новости».

Кроме того, у Ростеха есть нужные компетенции для разработки актуальных вакцин, а также производства «линейки продуктов, которая помогает предупредить распространение инфекции». Так, на днях холдинги Ростеха «Швабе» и КРЭТ были определены правительством как «единственный поставщик оборудования для борьбы с распространением коронавируса» в стране.

Ростех поставит оборудование на 12,5 млрд рублей. Речь идет о тепловизорах, инфракрасных термометрах, установках обеззараживания воздуха, аппаратах ИВЛ. 

Евтушенко указал, что Ростех в кратчайшие сроки создал специальный противовирусный костюм для медиков, готовятся «документы для сертификации», уже стартовало опытное производство в Казани.

Напомним, сообщалось, что РФПИ примерно через месяц представит автоматическую систему тестирования, которая позволит проводить более 5 тыс. тестов на коронавирус COVID-19 в день.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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