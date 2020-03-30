 

Коронавирус COVID-19 наиболее активен при температуре +4 градусах по Цельсию

30.03.2020, 5:10, Новости дня

Коронавирус COVID-19 наиболее активен при температуре около плюс 4 градусов по Цельсию и теряет свою силу при жаре. Такой вывод сделали ученые из Университета Гонконга. Их отчет был опубликован на портале медицинских исследований medRxiv.org.

В докладе отмечается, что вирус стабилен при 4 градусах, но весьма чувствителен к жаре. При плюс 4 градусах COVID-19 способен существовать более 2 недель, а при повышении температуры до 70 градусов погибает в течение 5 минут.

Согласно таблице, приведенной в материале, при температуре 22 градуса коронавирус проявляет активность в течение по меньшей мере недели, при 37 градусах – не более 2 дней, при 56 градусах – менее 30 минут.

Также специалисты выяснили живучесть вируса на разных поверхностях, сообщает ТАСС. на внешней стороне медицинских масок COVID-19 держится не менее недели (при комнатной температуре и относительной влажности 65 процентов).

 

На бумаге коронавирус держится меньше 3 часов, на тканях и дереве – не более 2 дней, на стекле – менее 4 дней, на пластмассе и нержавеющей стали – не дольше недели, свидетельствуют результаты исследований ученых.



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